Muere la youtuber que aseguró que la dieta vegana y rezar curaban la enfermedad

Mari López, la youtuber que aseguraba que la dieta vegana y rezar curaban el cáncer ha muerto a causa de esta enfermedad.

Según informan varios medios, el cáncer se extendió por su sangre, sus pulmones y su hígado, lo que le provocó la muerte hace unos días.

Su sobrina Liz ha informado de la muerte de su tía a través de los vídeos de YouTube en los que López afirmaba que se había curado de una fase del cáncer gracias a que rezaba a dios y a que cambió su estilo de vida y su alimentación. "Se curó cambiando sus hábitos, su entorno, su nutrición y con paseos espirituales", explicaba en los vídeos, en los que afirmaba que también ayudaron zumos de jengibre.

Oncólogos y profesionales de la sanidad han criticado en numerosas ocasiones la proliferación de este tipo de terapias que se consideran alternativas y que dan esperanza a los enfermos mediante procesos acientíficos.

Uno de los últimos casos se produjo en Barcelona, cuando el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) denunció a la coordinadora de un congreso titulado Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contando.

Según el COMB, este congreso cuestionaba "la honestidad de los médicos" y ponía "en duda la información sobre el cáncer que facilitan los médicos".

A raíz de este congreso, el oncólogo catalán Bosch-Barrera criticó a uno de los ponentes por usar sus investigaciones sobre la silibinina, un compuesto orgánico presente en las semillas del cardo mariano.

Lo que más me indigna es que aprovechen mis trabajos para defender sus teorias (Pamies me cita), sin contar que lo que el propone (ingerir semillas) ya se ha demostrado que no sirve porque la silibinina de las semillas no las absorbe nuestro cuerpo.