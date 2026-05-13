El Congreso suspende las acreditaciones de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo indefinidamente

Vito Quiles y Beltrand Ndongo no podrán entrar en el Congreso de los Diputados a partir de este jueves. El Parlamento ha tomado la decisión de suspender de manera indefinida las acreditaciones a los agitadores ultras tras un proceso que ha durado meses. El órgano de Gobierno de la Cámara Baja de mayoría progresista ha llegado a un acuerdo este mismo miércoles. Tal y como reza el diario El País, a ambos se les aplica la Ley de Procedimientos de las Administraciones Públicas por la sucesión de altercados que han protagonizado.

Las denuncias contra los agitadores virtuales llegaron a finales de 2025, tras aprobar una reforme del Reglamento con el objetivo de poner coto a los constantes incidentes provocados por estos agitadores bajo el amparo de sus credenciales de prensa. La decisión ha sido tomada por las decenas de denuncias que arrastran ambos agitadores. Las primeras que desencadenaron la situación:

Vito Quiles se queda sin acreditación por grabar en un pasillo y sin permiso al expresidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero.

Beltrand Ndongo se queda sin credencial de presa por impedir el normal desarrollo de una rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.

Según las fuentes consultadas por la agencia EFE, la medida se toma de forma cautelar "para proteger los intereses y derechos de los diputados y representantes de los medios de comunicación ante la "reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia".

Vito Quiles, quien acude al Congreso en representación de Estado de Alarma, uno de los proyectos mediáticos y propagandísticos de Javier Negre, ha recibido ya nueve denuncias por parte del Consejo Consultivo de Comunicación del Congreso. La última por interrumpir una rueda de presa de Sumar y Comuns. Ndongo, por su parte, puede entrar en la Cámara Baja bajo el auspicio de Periodista Digital. Ha sido denunciado hasta en tres ocasianes.