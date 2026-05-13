Preguntan a Rufián por un trabajo en el debería acabar Ayuso tras la política: su respuesta, directa a donde más duele

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, fue uno de los entrevistados este martes en Cara el show, el nuevo programa de Marc Giró en laSexta. Junto a él también visitaron el espacio de Atresmedia los cantantes Rodrigo Cuevas y Pablo Alborán.

Durante la entrevista con el político catalán, Giró le planteó un juego en el que tenía que decir, como especialista en recursos humanos, dónde deberían acabar muchos políticos de la actualidad.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando le mostró a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Es chungo", reaccionó nada más ver la foto de la dirigente madrileña.

El presentador ahí confesó que le encantaría entrevistarla y el propio Rufián dijo que a él también le gustaría. "El día que la entreviste vente y lo hacemos juntos", le propuso el showman, que acaba de dar el salto de RTVE a laSexta.

Tras ese momento, Rufián ya sí que se mojó sobre dónde debería acabar Ayuso: "A ella la pondría en la Plaza Mayor de Madrid a poner cañas durante 12 horas, de pie y por 800 euros a alemanes e ingles para que luego diga que Madrid es la hostia, que vengan y que si las cañas".

Respuestas sobre otros políticos

En ese mismo juego también se tuvo que mojar sobre otros políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que dijo que tendría que ir a ser "un gran actor de una novela turca".

"El tío es objetivamente imponente. Es un tipo de 1,90 metros, fino, con pelazo y tiene ese rollo del guay del instituto y te habla. Me acuerdo cuando hice una entrevista y me dijo que me había visto en la tele, para mí fue como me ha visto", explicó Rufián.

Respecto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero aseguró que "presidenta o lo que quiera porque me parece maravillosa, no soy objetivo".

Del proyecto que presentaron juntos explicó que "Podemos, durante mucho tiempo estuvieron en posiciones más individualistas y ahora se abren a esto para intentar hacer algo diferente e Irene Montero es un activo electoral". Por ello, también celebró que ahora hable su formación con Yolanda Díaz.