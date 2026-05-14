El motivo por el que se celebra San Isidro en Madrid y por qué es patrón de la ciudad

El 15 de mayo se celebra San Isidro, una de las fiestas más esperadas en Madrid. Se trata de una fecha señalada en la que los habitantes de la capital acuden a la pradera, ya sea para bailar chotis o disfrutar a los conciertos que tienen lugar a lo largo de la semana.

Además, este año cae en viernes, así que muchos encadenan tres días seguidos sin trabajar que también pueden servir para un viaje o una escapada, o simplemente para descansar.

Si eres de los que se ponen el traje de chulapo y aprovechan para vivir San Isidro con toda la intensidad que merece, seguro que quieres saber todo sobre esta fiesta. Aunque sea muy conocida y pocos madrileños se la pierdan, no todo el mundo conoce quién fue San Isidro y por qué se conmemora.

Quién fue San Isidro

San Isidro Labrador fue un campesino que vivió en Madrid entre 1082 y 1172, cuando la capital era una pequeña localidad agrícola.

Se crio en el seno de una familia humilde y no parece que fuese especialmente conocido en vida. Su existencia se descubrió en el año 1505, por un códice que se hallaba en la Iglesia de San Andrés. Es el primer documento escrito sobre él, y se basa en testimonios que relataban sus supuestos milagros.

El códice de San Isidro recoge la leyenda de este campesino, relatando que llegó a multiplicar comida y que hizo brotar un manantial golpeando el suelo. Este manantial, además, ayudó a paliar una sequía.

La leyenda también señala que consiguió elevar las aguas de un pozo en el que cayó su hijo, o que logró que los bueyes arasen solos mediante la ayuda de los ángeles.

Durante siglos estas historias se iban narrando oralmente, pasando de generación en generación, pero con el descubrimiento del códice fue a más. San Isidro ganó una enorme devoción popular que acabaría cristalizando en su canonización.

Por qué se celebra el Día de San Isidro

San Isidro fue canonizado por el papa Gregorio XV en 1622, cuando su historia era ya de sobra conocida por la población de Madrid.

Este día se declara festivo porque San Isidro es el patrón de la ciudad de Madrid. Y lo es oficialmente desde que fue canonizado, pero ya lo era antes de manera popular porque los madrileños lo consideraban su protector.

La fecha elegida es el 15 de mayo porque este fue el día en el que su cuerpo se trasladó a la Iglesia de San Andrés. Su cuerpo incorrupto permanece a día de hoy en la Real Colegiata de San Isidro.