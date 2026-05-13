Preguntas y respuestas sobre la cepa Andes del hantavirus: así se contagia entre humanos y estos son los brotes que ha causado en otros países

La cepa Andes es la que se ha detectado en el MV Hondius

La variante de hantavirus detectada en el MV Hondius es la cepa Andes. Para averiguarlo se ha secuenciado la muestra del paciente suizo. Esto también ha servido para demostrar que no hay mutaciones en el virus.

Además, varios equipos de microbiólogos están analizando las muestras de otros pacientes para reconstruir la cadena de transmisión. De este modo, se podría saber si los pasajeros del barco se han ido contagiando el virus entre ellos o existe otro origen.

Uno de los españoles del MV Hondius ha dado positivo en hantavirus y presenta síntomas como febrícula o una dificultad respiratoria leve. Conocer mejor la cepa y la cadena de transmisión permitiría tener una imagen más clara de por qué y cómo han enfermado este y otros cruceristas.

Merece la pena, entonces, repasar todo lo que se sabe sobre la cepa Andes. No es desconocida para los científicos, ya que ha causado otros brotes con anterioridad.

¿Qué es la variante Andes?

La cepa Andres, también conocida como virus de los Andes, es una especie de hantavirus presente en países como Argentina. Se trata de uno de los tipos que permite el contagio entre personas.

La variante recibe este nombre por su origen geográfico. Fue detectada por primera vez en regiones de la cordillera de los Andes, en Argentina y Chile, durante la década de 1990.

El hantavirus principalmente se transmite desde los roedores infectados a los humanos, pero esta cepa en concreto causa un mayor temor, pues una persona contagiada es capaz de transmitir la enfermedad.

¿Cómo se contagia entre humanos?

No existe una evidencia científica muy clara sobre la transmisión entre humanos. Se conoce su existencia, pero no cómo se produce al 100%.

Si el contagio se diese como otros virus, podría ocurrir a través del contacto de la saliva, orina o heces. También con los aerosoles que una persona contagiada expulsa al estornudar o toser.

En cualquier caso, parece que el contagio entre humanos requiere de un contacto muy estrecho. Por ejemplo, podría darse al cuidar a una persona enferma.

¿Cuál es la letalidad de la cepa Andes?

El virus de los Andes causa el síndrome pulmonar por hantavirus, cuya letalidad puede llegar a ser del 40%.

El hantavirus no tiene una tratamiento específico o una vacuna. Aunque los médicos pueden proporcionar oxígeno a los pacientes, vigilar su presión arterial, equilibrar la cantidad de líquido en el cuerpo o reducir la fiebre y los vómitos. Esto ayuda a controlar la evolución de la enfermedad, pero no a curarla.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas del hantavirus son los siguientes, sean o no provocados por la variante Andes:

Fase inicial: similares a los de una gripe, con cansancio, fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos.

similares a los de una gripe, con cansancio, fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos. Fase grave: sucede días después del contagio y presenta tos, sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar y caída de la presión arterial.

Cuando los síntomas se agravan, el paciente puede morir en un período de entre 24 y 48 horas.

¿Qué brotes ha causado la variante Andes en otros países?

El virus de los Andes se descubrió en Argentina en el año 1996. Se contagiaron veinte personas y murieron nueve, es decir, una letalidad del 45%.

En el año 2018 hubo otro brote en la localidad argentina de Epuyén. En este caso se produjeron 34 contagios en una fiesta de cumpleaños. Murieron 11 personas.

Sin embargo, uno de los peores brotes de hantavirus no ha tenido que ver con la variante Andes. Tuvo lugar en Estados Unidos en el año 1993 y murieron 27 personas en un año. Aquí fueron las ratas infectadas las que contagiaron a las personas.

Se debió a que la población de ratones aumentó por la alta vegetación y 48 personas se contagiaron por limpiar graneros o acampar al raso.

¿Esta cepa supone un mayor peligro?

El riesgo de la variante Andes es la capacidad de contagiar entre humanos, pero esto no significa que exista un peligro importante para la población general.

Todos los expertos han señalado que no habrá una situación parecida a la de la pandemia de coronavirus, y que las medidas de contención aplicadas serán suficientes para detener en gran medida la transmisión.