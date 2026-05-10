Los drones ucranianos han creado una "zona de muerte" de 50 kilómetros a lo largo del frente: Rusia perdió 120 km² de territorio en abril por primera vez desde agosto de 2024

Un militar ucraniano se prepara para lanzar un dron durante la guerra en Ucrania

Malas noticias para Rusia. El último análisis de la situación de la guerra de Ucrania publicado por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señala que el país presidido por Vladímir Putin ha perdido 120 kilómetros cuadrados de territorio durante el mes de abril.

Aunque la cifra no es grande (supone alrededor del 0,02% del territorio ucraniano) sí que es una señal de que las cosas en el campo de batalla no se están desarrollando de la forma en la que las fuerzas rusas querrían.

Cabe destacar que se trata de la primera vez que el ejército ruso sufre una pérdida neta mensual de territorio desde que en agosto de 2024 las fuerzas ucranianas llevaran a cabo la incursión en la región rusa de Kursk.

Desde el ISW detallan que Ucrania ha logrado avances territoriales en las tres principales regiones del este (Zaporiyia, Járkov y Donetsk). En concreto, los combatientes ucranianos consiguieron recuperar aproximadamente 40 kilómetros cuadrados en cada una de esas zonas. Por su parte, Rusia ha conseguido avances en los alrededores de la gran ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk.

Pese a la mencionada pérdida neta de 120 kilómetros cuadrados durante el mes de abril, un 19% del territorio ucraniano se encuentra bajo dominio ruso (incluyendo la península de Crimea y zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk que ya estaban controladas por Rusia con anterioridad a que se iniciara el conflicto armado en febrero de 2022).

El nuevo hito de los drones ucranianos

Por otro lado, tal y como recoge el medio de comunicación alemán Welt, el coronel de las Fuerzas Armadas de Austria, Markus Reisner, ha destacado que Ucrania ha sido capaz de frenar los avances rusos en las últimas semanas gracias a los drones.

En una entrevista en el canal de televisión NTV, Reisner ha asegurado que, con el uso masivo de drones, Kiev puede lograr detectar y neutralizar incluso a pequeñas unidades de asalto rusas en una fase temprana.

Según el experto militar austriaco, de esa forma Ucrania ha conseguido crear en el frente una "zona de muerte" de 50 kilómetros de ancho que se ha convertido en una de las grandes bazas defensivas del país dirigido por Volodímir Zelenski.