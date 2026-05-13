48 horas para "tratar de volver": la explicación de la Comunidad de Madrid al fin de semana mexicano de Ayuso

¿Qué hizo Isabel Díaz Ayuso desde que anunció que ponía fin a su gira por México, el viernes, hasta el domingo, que regresó a España? "Tratar de volver". Es la explicación que este miércoles ha trasladado el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, en una rueda de prensa desde la sede de la Presidencia. Según García, Ayuso dedicó esas 48 horas en las que nadie sabe dónde estuvo a "tratar de volver después del boicot que se produjo por parte del Gobierno mexicano, pero alentado por el Gobierno de España y por la izquierda y la ultraizquierda".

Durante su comparecencia ante los medios, el portavoz de la presidenta madrileña ha insistido en la idea de un "boicot" a la gira de Ayuso. "Desde el minuto 1, desde que la presidenta pisó ese país, se invitó a un boicot, no solo por parte del Gobierno mexicano sino también por parte del Gobierno central, la izquierda y la ultraizquierda; una izquierda y una ultraizquierda a las que parece que les molesta que la presidenta pueda mostrar al mundo las fortalezas de una región como Madrid; una izquierda que, como vemos todos los días, está más alineada con regímenes populistas, comunistas y autocráticos que con las democracias liberales", ha dicho García.

Según García, eso fue lo que hizo Ayuso en México, "tratar de mostrar al mundo las fortalezas de una región como Madrid", pero "también reivindicar esos cinco siglos de historia compartida y ese legado que ha dejado España al mundo". Para el portavoz madrileño, esos mensajes, esa constante alusión al colonialismo y a Hernán Cortés, "no puede ofender a nadie, solo a mentes o mentalidades como las del secretario general del PSOE en Madrid", el ministro Óscar López.

Respecto a los gastos del viaje, García ha comentado que, a pesar del "despiste al que juegan los partidos de la oposición", se conocerán y se publicarán "como siempre". Asimismo, ha aclarado que, "como todo el mundo sabe, cuando se produce un viaje hay una serie de gastos que abona la propia Administración y otros que abonan" los organizadores de los eventos a los que se acude. En este sentido, el vocero de Ayuso ha aprovechado para atacar, de nuevo, al Gobierno. "No encontrarán los gastos en los que ha concurrido Pedro Sánchez en sus viajes a China, tampoco los de Yolanda Díaz", a quien ha señalado por realizar "dos viajes al mes" en el último año.

Este martes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aprovechó esos días en los que nadie sabe qué hizo Ayuso para ironizar sobre los "peligros" que dijo haber experimentado. "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá", dijo Sheinbaum, que apoyó sus palabras en las publicaciones de algunos medios que situaron a la presidenta madrileña en la Riviera Maya, donde se celebraban los Premios Platino a los que finalmente decidió no asistir.

"Suspendió su gira y, no me consta, pero dicen que se pasó tres días de vacaciones en el sureste. [...] Aquí recibimos muchísimo turismo español, muchísimos españoles vienen a pasar sus vacaciones en nuestro país, y la pasan muy bien", comentó Sheinbaum.