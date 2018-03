Todos han hecho el mismo comentario justo antes del Barça-Chelsea

Morata no jugará de titular en la vuelta de octavos de final de la Champions League que enfrentará al Barça y al Chelsea.

El entrenador del conjunto londinense ha considerado oportuno relegar al banquillo al exdelantero del Real Madrid y ha optado por el francés Giroud.

En redes, muchos se han acordado de Morata al ver la alineación del Chelsea. Unos consideran que el futbolista español hizo mal en abandonar el Madrid para irse a Londres porque en estos momentos no está contando nada para su entrenador.

Wilian-GIROUD-Hazard Grande Morata, todos te queremos (En el banquillo, pero te queremos) Morata: Me voy del Madrid para jugar y ganar titulos. NI UNA, NI LA OTRA 😂😂😂😂😂😂 El español mas caro, 80 Millones. JA JA JA JA

Zidane vuelve a dejar a Morata en el banquillo porque Benzema está enchufado... Ah no

Mucha suerte a Morata para esta noche,ojala no pase mucho frio en el banquillo

Morata, 80 kilos y no es titular. Pues yo que me alegro. Debe tener infinitas ganas de jugar hoy. Mejor en el banquillo y que no se mueva de ahí hasta el final. pic.twitter.com/Vj7eMd5yd2