La actriz 'cyborg' a la que nadie cedió un enchufe para cargar su brazo

Angel Giuffria, conocida como la actriz cyborg, ha experimentado en primera persona la insolidaridad de la gente sumida en la era de las nuevas tecnologías. El brazo motorizado de Giuffria comenzó a sonar, indicándole que necesitaba recargarlo, pero nadie renunció a desconectar su móvil para cederle el enchufe.

La modelo estadounidense, conocida en España por su aparición en Los Juegos del Hambre, nació sin parte de su brazo izquierdo. Por ello, cuenta desde los seis años con la ayuda de una prótesis muy avanzada que se mueve según sus necesidades, coordinada con los músculos de su brazo. Pero, evidentemente, necesita cargar la batería para poder utilizarlo.

Eso fue lo que sucedió en la Conferencia SXSW sobre la industria del cine y de la música que se celebra en Austin (Texas, EEUU). Allí tuvo la necesidad de encontrar una fuente de energía para recargar su brazo robótico. Sin embargo, al no encontrar a nadie dispuesto a renunciar a su enchufe para cargar los móviles, la modelo tuvo que buscar una salida en un rincón de la habitación. Sorprendida por la respuesta de la gente, colgó el momento en su cuenta de Twitter, aunque explicó que no sentía rencor alguno ante quienes se negaron a cederle el sitio. Su tuit acumula más de 2.500 retuits y 8.900 me gusta.

#CyborgProblems🤖 FYI: People at this @SXSW panel refused to give up charging their phones so I could charge my arm 🙃✨ but I found an outlet in the back of the room so CHARGE ME UP. pic.twitter.com/RYosq8MwN2