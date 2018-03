Indignación de Iker Jiménez tras lo que ha llegado a leer sobre Ana Julia: "Sin ninguna vergüenza. Y sin conciencia"

El presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, ha planteado una indignada reflexión en Twitter tras la demoledora conclusión a la que llegó el escritor Luis García Montero —en InfoLibre— tras el asesinato del pequeño Gabriel: "Todos somos Ana Julia", concluyó García Montero, quien argumentaba que "la sociedad capitalista que padecemos tiene poderosísimos medios de control y producción de seres humanos. Y su programa desquiciado invita al mal, a la avaricia, a la soledad, a la traición, al maltrato, al hambre de unos y a la ambición insaciable de otros".

Plantea Iker Jiménez que "tras la marejada" que ha supuesto para la sociedad española el asesinato del pequeño, "llega el olvido"... "y para muchos es mejor que así sea". Tras esto, Jiménez resalta estupefacto las palabras de García Montero —"Todos somos Ana Julia Quezada"—, tras lo que sentencia: "Sin disimulo. Sin ninguna vergüenza. Y sin conciencia".

Acaba la marejada y llega el olvido. Porque todo se olvida...y para muchos es mejor que así sea. Pero no se ceja en el empeño de idiotizar. Eso jamás. He llegado a leer en la prensa " Todos somos Ana Julia Quezada". Sin disimulo. Sin ninguna vergüenza. Y sin conciencia.

Las palabras de Jiménez, que han generado cerca de 2.000 'me gusta', han provocado un pequeño rifirrafe con un tuitero que acusa a Jiménez de sacar las palabras de García Montero de contexto:

Hombre Iker, sacado de contexto suena feisimo... ¿no eras "periodista", no te gusta tanto jugar con las palabras y las metáforas? https://t.co/jhn2aTSqcp

Mala fe en absoluto. Inconsciencia quizá. Al final la culpa es del capitalismo, incluso parece que la gente que pide justicia,con razón o no, parece casi peor que una despiada asesina infanticida. De lo que nadie se acuerda es de lo que vivió ese niño. Esa es la pena.

Si lo que te molesta es la critica al sistema capitalista, lo entiendo, aunque no lo comparto (es uno de los sistemas más despiadados de la historia), pero no seas manipulador de tercera haciendo creer que estar contra la pena de muerte es no sentir dolor por una victima inocente