La respuesta de una 'influencer curvy' con un marido "demasiado guapo para ella"

Jenna Kutcher es influencer curvy y fotógrafa de bodas en Estados Unidos. La joven, de 29 años, se enfrenta constantemente a quienes comentan en sus redes que su marido es demasiado guapo para ella.

Pero hay una gota que ha colmado el vaso. Una usuaria se ha dirigido a ella por mensaje directo en Instagram para preguntarle sobre su matrimonio con Drew, un entrenador al que conoció en la universidad. "¿Cómo es que, entre todo el mundo, conseguiste a un chico así?", le preguntó la usuaria. Este mensaje ha sido el que ha empujado a la influencer a coger el toro por los cuernos y ha decidido contestar públicamente.

La fotógrafa ha utilizado una foto en Instagram para dirigirse a todos aquellos que juzgan a diario su físico y lo comparan con el de su pareja, y ha escrito un discurso contundente acompañado de una foto de ambos en una playa de Hawai.

"Alguien me envió un mensaje directo y me dijo que no podía creer que hubiera logrado encontrar a un tipo tan guapo como @kickingitwithkutch. Seré sincera al decir que me sorprendió. ✨ Parte de mi inseguridad con mi cuerpo se debió a estar casada con el señor tableta de chocolate. ¿Por qué debería una chica curvy conseguirlo? Me siento indigna y escribo historias en mi cabeza porque no soy delgada, no lo merezco", ha escrito junto a la foto.

La autora ha continuado para dejar claro su mensaje: "Este hombre ha abrazado cada curva, cada hoyuelo, kilo y espinilla los últimos diez años, y siempre me ha recordado que soy hermosa, incluso cuando mi diálogo interno no coincide con ello. Así que sí, mis muslos se besan, mis brazos son grandes, y mi trasero está lleno de baches, pero hay otras cosas de mí que él puede amar y elegí al hombre que podía manejar todo eso (¡y mucho más!)".

La publicación se ha vuelto viral, y ya supera los 68.700 me gusta en Instagram.

La influencer reconoce en declaraciones a The New York Post que su marido se ha mostrado sorprendido ante la reacción de la gente, y que ha bromeado con ella sobre lo que se siente ante "el interés periodístico". "No entiendo por qué el mundo tiene tantas dudas sobre cómo puede amarme. Juró amarme. Como ves, no tiene nada que ver con eso", ha explicado la instagramer.

Además, Kutcher quiere utilizar esto para lanzar un mensaje positivo: "Quiero dar un ejemplo para que las mujeres aspiren a un hombre que las vea y las ame, a ellas y a sus defectos, y que los acepte. Drew ha caminado conmigo en cada viaje que mi cuerpo ha hecho y me ha amado igual, sin importar mi tamaño", ha explicado al medio estadounidense.

Kutcher, que ha sufrido trastornos alimentarios de los que ya se ha recuperado, ha apuntado que el hecho de "alguien apunte a la forma y diferencia de nuestro cuerpo es decepcionante".

Porque, como finaliza la fotógrafa en su post, ella es mucho más que su cuerpo: "También lo es él, y tú también. Toca dos veces (me gusta) si el amor verdadero no ve el tamaño".