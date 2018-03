Suben a un avión con su bebé y tienen este genial detalle con los pasajeros

"¡Hola! Me llamo Lorenza y tengo un año". Así empieza la nota escrita en colorines y pegada a unas bolsitas de plástico que los padres de este bebé regalaron a los pasajeros situados alrededor de la familia en un vuelo a Cancún desde Ciudad de México el pasado 13 de marzo.

Pao Reyes, una de las viajeras compartió el detalle de los padres en su cuenta de Facebook y su publicación se ha vuelto viral. "Al poco de embarcar se me acercó un señor con un bebé. Me obsequió estos dulces y también a todos los pasajeros de su alrededor", explica en su cuenta personal. "Después de leer la tarjeta que traía me morí de amor", concluye la publicación.

La bolsita contenía unas chucherías y unos tapones para los oídos, pero como señala la usuaria que hizo pública la anécdota, lo mejor era la nota escrita:

"Este es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos. Mis papás prepararon esta bolsa con dulces y tapones para los oídos en caso de dar un concierto durante el vuelo. Espero que esto ayude a que tu viaje sea un poco más placentero. Gracias".

La publicación se ha compartido más de 71.000 veces y acumula más de 61.000 reacciones.