La actriz porno Stormy Daniels asegura que la amenazaron para que no contara su relación sexual con Trump

La actriz porno Stormy Daniels ha asegurado que mantuvo su silencio sobre sus supuestas relaciones sexuales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque recibió una amenaza de muerte.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, ha explicado en el programa 60 minutes de la CBS que un hombre se le acercó en un aparcamiento de Las Vegas en 2011 y le dijo que no hablara sobre su supuesta relación sexual con Trump en 2006 si no quería tener problemas.

"Deje a Trump en paz. Olvídese de esa historia", ha repetido sus palabras Daniels. La estrella del porno recuerda que el hombre miró a su hija pequeña, que estaba en el asiento trasero del coche, y dijo: "Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre".

Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre. Según Daniels, esta fue la advertencia que le hizo un hombre en 2011

El miedo fue el motivo por el que no acudió a la policía y por el que supuestamente firmó un contrato de confidencialidad por valor de 130.000 dólares en los últimos días de la campaña del magnate. "Estaba preocupada por mi seguridad y la de mi familia", ha asegurado Daniels, también directora de cine X.

Ahora, la estrella del porno quiere devolverle el dinero para anular ese pacto que le impide hablar sobre su encuentro sexual con el magnate y ha empezado a batallar por ello en los tribunales de California. Su principal argumento es que Trump no lo firmó, lo hizo en su lugar su abogado, Michael Cohen.

Daniels ha detallado que la única vez que tuvo sexo con Trump, cuando él tenía 60 años y ella 27, fue de manera "consensuada, sin protección y en la suite" del ahora presidente. "Él estaba en plan 'guau, eres especial, me recuerdas a mi hija, guapa, lista, una mujer de armas tomar. Me gustas", ha recordado.

La actriz recuerda que Trump comenzó hablando de sí mismo pero cambió cuando ella le hizo la primera insinuación sexual. Cuando Daniels preguntó por su familia, Trump no le dio importancia. "No te preocupes por eso. Nosotros ni siquiera... Incluso tenemos habitaciones separadas", recuerda que dijo.

Daniels insiste en que fue sexo consentido pero su relato es turbio

La actriz ha detallado cómo empezaron a tener relaciones y, aunque insiste en que no se considera una "víctima" y que unirla al movimiento #MeToo es perjudicar a las que realmente lo son, sus recuerdos sobre ese momento son inquietantes.

Daniel, que niega rotundamente haberse sentido atraída sexualmente por él, recuerda que fue al baño. Cuando volvió a la habitación, Trump la esperaba ya en el borde de la cama.

"Entonces me di cuenta de en lo que me había metido. Y me dije: 'Ugh, allá vamos'. Y sentí que quiza... era un poco como... Me lo merecía por tomar la mala decisión de ir a la habitación de alguien sola, oí una voz en mi cabeza que decía: 'Bueno, te has metido en una mala situación y las cosas malas suceden, así que te lo mereces", recuerda entrecortada y entre risas.

Daniels asegura que nunca se sintió atraída sexualmente por Trump.

Cuando el entrevistador le pregunta si quiso tener sexo con él, Daniels responde: "No, pero no dije... no dije que no. No soy una víctima, no soy...". E insiste después en que fue consensuado.

La estrella porno recuerda que Trump dijo que había pasado una velada muy agradable, que ella le había sorprendido y que le gustaría volver a verla. Entonces ella no lo mantenía en secreto. Asegura que siguió viéndole porque consideraba su relación como un "negocio".

Según Daniels, aunque la invitó a su casa a ver un documental de tiburones, ella se fue antes de que tuvieran sexo otra vez, a pesar de que él lo buscaba. Dejaron de verse cuando el magnate no pudo conseguirle un puesto en uno de sus programas, como le había prometido.

¿Por qué es importante el escándalo de Trump y Stormy Daniels?

Además de por ocultar información a los votantes a sólo 11 días de las elecciones, comprando su silencio, y aparte de que se han efectuado amenazas de muerte en favor del magnate y contra la actriz, hay dos temas legales que penden sobre el mandatario.

Cohen asegura que los 130.000 dólares para comprar el silencio de Daniels salieron de su cuenta, que ni Trump ni sus empresas se los devolvieron porque lo hizo por su cuenta. Un experto en financiación electoral entrevistado por CNN apunta que podrían haber incurrido en una financiación electoral ilegal.

Su encuentro sexual fue "consensuado, sin protección y en la suite" de Trump.

Pero lo que es más importante, también podría tener consecuencias en la investigación que persigue al magnate, la de la supuesta injerencia rusa en las elecciones. El fiscal especial de ese caso ya investiga a otros miembros de su campaña por actividades que nada tienen que ver con Rusia.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, apunta que las amenazas a Daniels, en las que se incluye una posible demanda por 20 millones de dólares por haber violado el acuerdo, son "comportamiento de matón que no tiene lugar en nuestra democracia".

¿Por qué ha decidido hablar ahora Daniels en horario de máxima audiencia?

Sobre su decisión de explicar este episodio en televisión nacional y en hora de máxima audiencia, Daniels ha explicado: "Estaba perfectamente bien sin decir nada, pero no estoy de acuerdo con que me traten como una mentirosa o que la gente piense que hice esto por dinero".

"Era muy importante para mí poder defenderme", añade la actriz, que admite que ahora recibe más ofertas de trabajo, por más dinero y por la misma actividad. Ya le llovieron ofertas para contar su historia antes de firmar el acuerdo, y Daniels admite que sintió la tentación de aceptarlas.

Daniels, que lleva cerca de 20 años en la industria porno estadounidense, saltó a la fama después de que The Wall Street Journal revelara en enero que un abogado de Trump la pagó 130.000 dólares antes de las elecciones de noviembre de 2016 para que no hablara.

No quiero que me traten como una mentirosa o que piensen que hice esto por dinero. Daniels

Fue Michael Cohen, el letrado de Trump, quien efectuó el pago y firmó el pacto de confidencialidad, por lo que la actriz ha solicitado ante un tribunal en Los Ángeles que sea declarado "inválido, inaplicable y/o nulo", ya que no lo suscribió el magnate.

Según la demanda, Daniels y Trump mantuvieron una "relación íntima" entre el verano de 2006 y bien entrado 2007 que incluyó varios encuentros en un hotel de Beverly Hills. Por entonces Trump ya estaba casado con Melania. Contrajeron matrimonio en enero de 2005 y su hijo Barron nació en marzo de 2006.

Daniels asegura que firmó que todo era mentira porque la presionaron

Cuando se publicó el reportaje, la actriz asegura que su exabogado y su exjefe la presionaron para que firmara unas declaraciones que les presentó Cohen, el abogado del magnate, en las que ambos negaban que Daniels y Trump hubieran mantenido relaciones

"Me lo contaron como si no tuviera otra opción", explica la actriz, que admite que no hubo nada de violencia pero que le preocupaban las repercusiones legales. "Dijeron: 'Pueden convertir tu vida en un infierno", recuerda.

Daniels ha revelado que en 2011 quiso contar su historia a una revista por 15.000 dólares. La entrevista nunca se produjo porque, cuando la publicación llamó a Trump para confirmar la historia, su abogado amenazó con demandarles. Por eso ahora quiere anular el acuerdo con el magnate.

Me lo contaron como si no tuviera opción: 'Pueden convertir tu vida en un infierno'. Daniels, sobre las declaraciones que firmó negando haber tenido relaciones con Trump

Asegura que no quería exponer a su hija, ya lo suficientemente mayor para ver las noticias, a lo ocurrido. "Todo lo que temía que ocurriera me ha ocurrido y... ¿sabes qué? Que yo no tengo un millón de dólares", lamenta entre risas.

Esta misma semana, Karen McDougal, exmodelo de Playboy que asegura haber mantenido un romance con Trump, ha presentado una demanda en la que pide anular un pacto firmado en 2016 donde se certificaba que guardaría silencio sobre esa relación, según el diario The New York Times.