El argumento de Jabois que explica por qué Letizia tiene razón y Sofía no

El periodista Manuel Jabois ha analizado —en la Cadena Ser— la escena que se produjo este domingo en Palma a la salida de una misa de Pascua, en la que se produjo un rifirrafe entre la reina Letizia y doña Sofía, después de que la reina emérita intentara fotografiarse junto a las infantas y Letizia intentara impedirlo.

Según Jabois, si la familia real fuera una "familia normal" la abuela "tiene razón". No obstante, y teniendo en cuenta que la familia real "no es" una familia normal, la razón la tiene "la reina electa": "Electa por su marido, al que la monarquía sitúa en la posición delicada de apoyar a quien conoció en un zapping antes que a su madre", afirma Jabois, quien sentencia que "el protocolo exige los sacrificios más exóticos".

Yo lo que no entiendo es por qué esa misa no fue declarada misa de alto riesgo.Cuando además se había anunciado que acudiría toda la familia real, que tiene más tensiones internas que los Miami. Pero es que además cualquiera que haya ido a misa, y yo he ido a muchas de pequeño, sabe que la salida es un problema: hay salidas de misa más peligrosas que una salida de un after. Es un espacio en el que todo lo simbólico trasciende a lo real, y si además los protagonistas lo son porque constituyen más un símbolo que una institución, la situación tiene la relevancia informativa que merece: es como ver peleándose a dos procesiones por la calle que van a ocupar. Por esas razones, y vamos a lo importante, hay que tomar partido no políticamente sino como se haría en un reality show. Y mi apuesta es Letizia Ortiz; si eso fuera una familia normal, la abuela tiene razón. Como no lo es, lo tiene la reina electa. Electa por su marido, al que la monarquía sitúa en la posición delicada de apoyar a quien conoció en un zapping antes que a su madre. El protocolo exige los sacrificios más exóticos.