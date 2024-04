La razón por la que cuelga este cartel en su tienda no es para menos: para que los padres reflexionen

La usuaria de TikTok Armand Entreri ha contado que ha colgado un cartel en su tienda que obliga a que los niños vayan SIEMPRE acompañados de adultos y la razón no es para menos.

Antes de entrar en la historia de lleno, @armandentreri es la dueña de la tienda de peluches 'Wawel'. Un día tranquilo, que acabó volviéndose uno estresante, escuchó como una mujer le ordenaba a su hija que se metiera en la lengua y que ella ahora volvería.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Entra la pequeña niña completamente sola, dedica el tiempo a mirar los peluches hasta que se aburrió y se quedó en una esquina, esperando, hasta que cogió un peluche para jugar con él. Pero para ella eso no pasa nada: "Aquí no causan destrasillos (los niños), no hay nada que se rompa, como máximo me descolocan los peluches".

"No pasa nada si tu niño entra y mira, siempre y cuando tú lo tengas a la vista, que me parece lo normal", ha expresado la dueña de la tienda. La niña se quedó sola allí un total de "¡dos horas!", hasta que la madre volvió a la hora de comer.

"Se presentó cargada de bolsas, se había ido de tiendas y me había dejado la niña aquí como una guardería, sin decirme nada ni conocerme", ha contado.

Ha afirmado que al volver la madre no supo qué decir y ha aconsejado que si pasa, hay que advertir a los padres de que no pueden quedarse solas. "Cómo están las cabezas...", remata en el vídeo, que ha alcanzado 1,6 millones de reproducciones y más de 236.000 'me gusta'.