Indignación por lo que todo el mundo ha visto en este rótulo de TVE

La final de la Copa del Rey ha empezado con una sonora pitada al himno de España por parte de los aficionados del Barcelona.

Pero antes del encuentro, un rótulo de Televisión Española, cadena que emite el partido, ha indignado a muchos espectadores.

Las alineaciones las ha dado en inglés y no en español. Muchos se han preguntado qué pasaría si hubiese estado escrito en catalán.

Oye , una estúpida pregunta, por qué los rótulos en TVE de la final de Copa son en inglés. Acaba de poner "Sevilla Manager" en una imagen de Montella. Y mira q me importa muy poco, pero me extraña q los patriotas de banderita y pulserita no se quejen.