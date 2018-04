Carme Chaparro estalla por lo que le ocurre "todas las semanas"

Carme Chaparro ha compartido una reflexión en Twitter sobre los datos personales que está siendo muy aplaudida por sus seguidores.

La periodista de Cuatro ha contado que ella no se le ocurriría "dar el teléfono móvil de alguien sin pedirle permiso".

Además, recalca que hay gente que "comparte teléfonos personales con una alegría pasmosa".

"Los datos privados rulan que da pavor. ¿Cómo puede ser la gente tan desconsiderada? Cada semana recibo dos o tres llamadas o WhatsApps de gente a la que no conozco. "Mira es que me ha dado tu teléfono fulanito...", explica Chaparro.

Y sentencia: "Querido Fulanito... Deja de compartir información personal. Pregúntame antes. O da mi correo electrónico del trabajo. Es menos invasivo. Gracias".

