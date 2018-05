Multitud de comentarios por lo que se ha visto en la grada del Santiago Bernabéu

El Real Madrid - Bayern de Múnich ha empezado más movido de lo esperado. El encuentro de vuelta de semifinales de la Champions se ha iniciado con dos goles tempraneros, uno de cada uno, por lo que en el minuto 15 el encuentro va 1-1.

Antes del encuentro, el fondo sur del Real Madrid ha sacado un tifo que ha enamorado a muchos madridistas.

"Defendamos el trono. Conquistemos la gloria", reza la pancarta que cubre una parte del campo.

Soccer Football - Champions League Semi Final Second Leg - Real Madrid v Bayern Munich - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - May 1, 2018 Real Madrid fans display a banner before the match REUTERS/Paul Hanna

Y los madridistas lo aplauden:

El tifo no puede ser más claro, @realmadrid a seguir haciendo historia equipo 💙. — meursault (@niazkilamzxp) 1 de mayo de 2018

Espectacular tifo! DEFENDAMOS EL TRONO, CONQUISTEMOS LA GLORIA. VAAAAAMOOOOOOS @realmadrid !!!!!!!!!!!!!! 💪💪💪💪💪💪💪💪💪 — Marta Fernández (@MartaFdzm) 1 de mayo de 2018

Cibeles on realmadrid tifo 😍😍😍 — Lmn 🧐 (@LmnDabo) 1 de mayo de 2018