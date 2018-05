El príncipe Enrique y Meghan Markle contraen matrimonio este sábado en el Palacio de Windsor y son muchos en España los que están siguiendo muy atentos el enlace real.

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre los atuendos de los invitados y, sobre todo, de los novios.

Pero también de bromas sobre el increíble parecido razonable de Markle con una política española: la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.

El clon de @begonavillacis se casa con un hipster pelirrojo. Villacís ha declarado: "me gustaría más alguien como @ierrejon pero que no puedo ni debo influir en los sentimientos y decisiones de mi clon, ya que tiene vida propia." La ceremonia se celebra en #SantEsteveDeLesRoures pic.twitter.com/rdeGmEHv6d

La propia Villacís ha comentado su increíble parecido con Markle en el programa de TVE Amigas y Conocidas, donde ha explicado que, cuando iba por la calle, mucha gente le ha dado la enhorabuena.

Además, la concejala de Ciudadanos ha aparecido vestida de blanco y ha contado que justo hoy sábado, coincidiendo con el enlace real, ha oficiado una boda civil en la capital.

Después ha tuiteado este mensaje en el que ha adjuntado la imagen de la boda que ha celebrado con la etiqueta #HayMásBodas

Pues no, este sábado no me caso, este sábado caso. Y no, no es Windsor, pero es Aluche 😊



Felicidades Jorge y Felix, se os quiere❤️#HayMásBodas pic.twitter.com/8ZBbhbMSo5