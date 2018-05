Pablo Motos plantea a Jordi Alba en 'El Hormiguero' la pregunta más incómoda sobre Iniesta

El futbolista del FC Barcelona y de La Roja Jordi Alba ha estado este martes junto a Pablo Motos en El Hormiguero —de Antena 3—.

Alba, quien tras ganar el doblete con el equipo culé afronta ahora el reto del Mundial de Rusia, ha vivido un momento un tanto incómodo cuando Motos le ha preguntado por el mito blaugrana Andrés Iniesta, quien esta temporada ha dicho adiós a su equipo de toda la vida.

Hoy en 'El Hormiguero 3.0' hemos tenido al futbolista del Barcelona y de la selección española, Jordi Alba que afronta ahora el reto del Mundial de Rusia.

"¿Le has visto un poco pedo?", preguntó Motos, dejando a Alba con una expresión de sorpresa. El futbolista, no obstante, decidió no mojarse al respecto y, con una gran sonrisa, exclamó: "Siguiente pregunta".

Ya más en serio, Alba ha reconocido que la despedida de Iniesta ha sido muy dura, y ha asegurado que ni el propio jugador albaceteño sabe dónde va a jugar la temporada que viene: "Ni él lo sabe, pero donde vaya estará bien", ha afirmado el defensa del Barça.

De nuevo en tono de chanza, Alba quiso enviar un mensaje a Iniesta de cara a su inminente visita al plató de El Hormiguero: "Andrew, cuéntale a la gente quién es el peor jugando al parchís", ha declarado.

"Andrew cuéntale a la gente quién es el peor jugando al parchís" - @JordiAlba lanza un mensaje a @andresiniesta8 para su próxima visita en El Hormiguero

