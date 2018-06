Indignación por lo que todo el mundo ha visto en Cuatro durante el España-Suiza

La selección española de fútbol disputa este domingo su primer amistoso de cara al Mundial de Rusia 2018 y lo hace en Villarreal contra Suiza.

Cuatro es la cadena que emite el partido y la que ha recibido también críticas y comentarios en las redes sociales por un detalle que se ha visto en el marcador en la emisión de la cadena de Mediaset.

Y es que, en lugar de leerse España-Suiza, se podía ver Spain-Switzerland.

Muchos se han preguntado por qué y han criticado que no aparezca en castellano:

Seguro que en las televisiones de Suiza en el marcador no pone España vS Suiza pero en España si que pone Spain vS Switzerland #VamosEspaña