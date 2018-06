El motivo por el que De Gea fue el único jugador de 'La Roja' que no aplaudió a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este martes la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para despedir a la selección española, que viaja el jueves a Rusia para jugar el Mundial.

Durante su visita, el recién nombrado presidente del Gobierno tuvo que gestionar de la mejor manera que pudo una amarga polémica que viene de 2016 con el portero del Manchester y de La Roja, David de Gea —según informa la Cadena Ser—. Entonces, con Sánchez liderando al PSOE, De Gea se vio envuelto en el caso Torbe que investigaba al director de cine porno por agresión sexual y corrupción de menores. Poco después, se confirmaba que De Gea no iba a ser investigado por falta de indicios.

¡INFORMACIÓN de @JSuarezSexta! "De Gea ha recibido la LLAMADA de Pedro Sánchez PIDIÉNDOLE DISCULPAS y las ha ACEPTADO". #ChiringuitoDeGea pic.twitter.com/nvSD0ycltt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 5 de junio de 2018

Sin embargo, en plena polémica, Sánchez afirmó que no se sentía "cómodo" viendo jugar a David de Gea como portero de la selección española de fútbol después del escándalo: "Yo no me siento cómodo viendo a De Gea como portero de la selección española después de ver su nombre salpicado y denunciado por una menor", aseguró Sánchez.

Dos años después, con Pedro Sánchez de presidente, De Gea ha demostrado que no olvida la actitud del líder político. Así, el guardameta fue el único jugador de La Roja que no aplaudió el discurso de Pedro Sánchez.

¡Grande! De Gea deja claro que no aguanta a Pedro Sánchez y fue el único jugador que no aplaudió tras sus palabras. No hay que olvidar que el socialista aseguró que no se sentía cómodo viendo a De Gea como portero de la Selección por el 'caso Torbe'. pic.twitter.com/liBE3z4rq3 — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) 5 de junio de 2018

Según informa la Ser, De Gea estaba dispuesto a no sacarse ninguna foto junto a Sánchez. Sin embargo, el presidente del Gobierno cogió el toro por los cuernos y, tras pedir disculpas al portero, aseguró que estaba feliz de que no tuviera relación con el caso de Torbe y le felicitó por sus buenas temporadas.

De Gea aceptó sus disculpas pero, de aplausos, nada de nada.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard