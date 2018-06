El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho historia al crear el primer Ejecutivo de la democracia con más mujeres que hombres.

Es lo que muchos han dado en llamar, el Consejo de Ministras de Sánchez, algo que las propias designadas han hecho visible en su promesa o juramento ante el rey.

La presencia de tantas mujeres en el nuevo Gabinete ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales, donde un hilo elaborado por @2LaCrono se ha convertido en viral por su brillantez, al trasladar el lenguaje machista que habitualmente se usa para hablar de las mujeres políticas a los ministros hombres del nuevo Gobierno de Sánchez.

He contado hasta 5 ministros hombres en el nuevo Gobierno. Espero que estén ahí por su valía, y no por cumplir con la cuota masculina.

No es que no confíe en estos muchachos, es sólo que estoy preocupada por cómo puedan ejercer sus funciones. ¿Estarán realmente preparados? ¿Qué proceso ha seguido Pedro Sánchez para conseguir estos cinco fichajes?

Un hilo que ha sido muy aplaudido y que alguno se ha encargado de continuar con comentarios que habitualmente se escuchan o leen sobre las mujeres:

¿Te has basado punto por punto en declaraciones antiguas a la inversa o has ido improvisando? Lo veo tan logrado... Mis dies. Me has recordado a esta cuenta, imagino que ya la conocerás. @manwhohasitall