Garbiñe Muguruza sorprende a sus seguidores con un vídeo ¿haciendo twerking?

Garbiñe Muguruza ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con un vídeo en el que baila junto a una amiga y en el que acaba ¿haciendo twerking? La publicación de la tenista ha cosechado más de 15.000 reproducciones en 10 minutos.

"Viernes!!! Friday!!!! Walk it like I talk it", dice el texto con el que Muguruza ha acompañado el vídeo:

A post shared by Garbiñe Muguruza (@garbimuguruza) on Jun 8, 2018 at 12:13pm PDT

La frase en inglés es una referencia a la canción que suena en el vídeo: Walk It Like I Talk It, un tema del trío estadounidense de hip hop Migos.

La tenista hispano-venezolana se despidió de su andadura en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, tras caer este jueves en las semifinales ante la rumana Simona Halep, más consistente y que se impuso en dos sets por 6-1, 6-4.