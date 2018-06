Camacho se niega a hablar de fútbol con Kiko Matamoros y el conde Lequio

Telecinco quiere exprimir aún más el limón del Mundial de Rusia y ha estrenado un nuevo espacio al terminar el partido que ha ganado España a Irán. Y ahora... la mundial se ha presentado como un programa de análisis de los partidos con "los presentadores más polémicos".

El primer programa, con Joaquín Prat como presentador, se ha estrenado con Kiko Matamoros, Irene Junquera y el conde Lequio como tertulianos, de los que sólo ella tiene experiencia en el tema deportivo.

Quizá por eso, cuando Prat ha conectado con los que comentan los partidos en directo, Manu Carreño, Kiko Narváez y José Antonio Camacho, éste último ha hecho una 'cobra' televisiva.

Aquí la prueba: Camacho se quita el micro y niega con cabeza y manos cuando Prat dice "quisiera incorporarlos al debate a ustedes". Los gestos de Camacho son lo que comúnmente conocemos como "ni de coña, yo con esos no debato"

Las cámaras han captado cómo Camacho ha empezado a hacer gestos de que no pensaba entrar al debate e incluso se ha quitado los cascos.

Lo más chocante es que ha seguido ahí, junto a la cámara pero totalmente ausente en toda la conexión. Y al final Carreño ha pedido a Prat cortar la conexión porque tenían "un lío tremendo".

Como se puede comprobar a la vuelta, efectivamente, Camacho y sus huevos no entran en el debate. Está ahí en plan: habla cucurucho que no te escucho. Sólo le ha faltado tararear mientras miraba al cielo y exclamaba, mira, parece que se ha quedado buena noche.

Las redes se han partido de risa con el 'contigo no, bicho' de Camacho, que ya había protagonizado un momentazo al comienzo del encuentro:

Camacho es un GRANDE de #ESP. "Que no, que no, que yo no debato con el Lecquio y el Matamoros"

pic.twitter.com/M86IfmEMdH