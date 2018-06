"La reina Letizia y yo disfrutamos de un té y tiempo juntas, centrándonos en las formas en las que podemos influir positivamente en los niños". Así ha descrito la primera dama estadounidense, Melania Trump, su encuentro con la monarca española.

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K — Melania Trump (@FLOTUS) 19 de junio de 2018

Si sus palabras se valoran sin más, son correctas. Pero el problema es el contexto en el que tienen lugar: en un momento en el que su marido, el presidente de EEUU, Donald Trump, está en el foco de todas las críticas por su política de "tolerancia cero" contra la inmigración. Basándose en ella, se están separando a miles de familias en la frontera sur, dejando imágenes dramáticas en las que se ve a niños encerrados en jaulas, llorando, pidiendo ir con sus familias.

De ahí que esa parte del tuit en la que la primera dama hace referencia a cómo ambas se han centrado en "cómo influir positivamente en los niños" haya generado múltiples críticas.

Impact children??? How's the impact of putting a young child into a concentration camp? — Mark🌟Siegel (@marksiegelbooks) 19 de junio de 2018

"¿¿¿Impactar en los niños??? ¿Cuál es el impacto de poner a un niño en un campo de concentración?!, ha escrito este tuitero.

You can save the children at the border for a start!!! — LindaLou 🌊🏁 (@LindaLou0711) 19 de junio de 2018

"¡¡¡Podría salvar a los niños de la frontera para empezar!!!".

Perhaps you can head to the border and tour where the infants and children are being caged, after ripped away from their parents. #BeBest — RevRHKerriRuane HPs (@ravenhawk13) 20 de junio de 2018

"Quizá podría ir a la frontera, donde los niños están siendo encarcelados y separados de sus padres".

Críticas de Melania a su marido

Melania Trump ha mantenido un perfil bajo desde que Trump llegó a la Casa Blanca, aunque el pasado mes de mayo presentó una iniciativa como primera dama para promover una vida más sana para los niños y combatir el acoso en internet y el abuso de opiáceos.

No obstante, esta semana los medios recogieron la crítica lanzada contra la política migratoria del Gobierno de su marido por la separación de padres e hijos indocumentados. "La señora Trump odia ver a los hijos separados de sus familias y espera que ambas partes puedan unirse", rezaba un comunicado emitido por su portavoz.

Rompiendo con la tradición, Melania no se mudó a la Casa Blanca cuando su marido asumió el poder en enero de 2016 y, durante seis meses, siguió viviendo en su ático de la Torre Trump en Manhattan (Nueva York) con su hijo.