El detalle sobre el último restaurante visitado por Chicote que todos comparten

Nunca ha sido tan pesadillesco un programa de Pesadilla en la cocina como el de este miércoles. Alberto Chicote ha visitado La Casuca, un local de Móstoles con un personal asombrosamente grosero y nulas habilidades culinarias.

Los dueños se odian, ofrecen platos con jamón a los vegetarianos, se cabrean en extremo con el cocinero cuando critican su steak tartar, sirven platos con trozos de plástico, se quejan de que la gente entre en su local a comer...

La cocinera no sabe cocinar, la camarera no sabe relacionarse, la ayudante de cocina solo sabe comer y de fondo hay un hombre que parece ser camarero. Bienvenidos al Casuca #PesadillaCasuca pic.twitter.com/ORJmj04esy — ʝυαиʝσ (@jjcaguilera) 27 de junio de 2018

- Vienen y me dicen cualquier gilipollez.

- ¿Por ejemplo?

- Tómame nota.



😂😂😂😂😂#PesadillaCasuca — María Ramón (@MariaJose_Ramon) 27 de junio de 2018

"Oye que me he ido a las dos de la mañana y a las once he estado aquí para abrir". Pobrecillo solo 9 horas de descanso, avisad a la policía de que hay esclavistas por Móstoles.#PesadillaCasuca — El Señor Oscuro del Có (@Fsoguero) 27 de junio de 2018

#PesadillaCasuca

- No has avisado que fueran de bote

- No ponía que fueran naturales pic.twitter.com/d0yZWngDxx — El Señor Oscuro del Có (@Fsoguero) 27 de junio de 2018

Me vas a decir que mi tar tar no está bueno?? #PesadillaCasuca pic.twitter.com/R6VUFcPBpO — JC 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@josecarlosmg87) 27 de junio de 2018

- Tienes un menu vegetariano?

- No pero tienes alcachofas con jamón

- Habas con jamón

- Jamón con jamón #PesadillaCasuca — Eukentxo (@Kentxo1987) 27 de junio de 2018

Los modales desplegados por los dueños son tan exageradamente desagradables que muchos han puesto en duda que no estuviera todo guionizado para que consiguieran remodelar el local y venderlo por mayor precio. Pero un mostoleño ha despejado dudas:

No, no es un timo... esta señora es así, que vivo allí mismo... De hecho, poco me parece lo que está saliendo #PesadillaCasuca — Pablo RH (@Yunwox_88) 27 de junio de 2018

Los fans de Pesadilla en la cocina han destacado en redes sobre todo un detalle, que La Casuca lleva cerrado más de un año, ya que el programa se grabó en 2016. También han compartido opiniones de antes del cierre para señalar lo evidente: que no sorprende a nadie el destino final del restaurante.

#PesadillaCasuca mirad la opinión de los del plástico y el steak!!! pic.twitter.com/JxengpClf8 — El Señor Oscuro del Có (@Fsoguero) 27 de junio de 2018

Normal que el restaurante haya cerrado con la chulería de la dueña.

Lo que le pasa a esta tía es que no quiere currar. Ni aquí, ni en ningún lado.#PesadillaCasuca pic.twitter.com/GEndiqfiEt — Yure Boop🙂 (@YureBoop) 27 de junio de 2018

El típico que solo están interesados en la reforma para poder traspasarlo por más pasta con las que pagar las deudas. Encima la buena señora se quejaba de que le habían puesto el local muy blanco y ella era del Atlético. Al poco de ir Chicote chaparon. #pesadillacasuca — Antonio López (@Antolopi) 27 de junio de 2018

Dice @albertochicote que cree que los de #pesadillacasuca #PesadillaEnLaCocina lo van a lograr y será un éxito. Ya se ve, ya! 🤐

Por lo menos gracias a la reforma lo habrán traspasado a buen precio 😪 pic.twitter.com/Bj42q9bYcj — Iván Trash (@ivan__trash) 27 de junio de 2018

#PesadillaCasuca en tripadvisor pone que esta cerrado, se veia venir... el chaval atrapado en otra dimension y las supremas "chungas" de mostoles, vaya 3... — Migue Moreno (@miguemorenofm) 27 de junio de 2018

Y de paso han troleado en redes y han añadido sus propias opiniones sobre el restaurante...