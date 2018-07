La foto que Instagram no quiere que veas, aunque al final sí vas a ver

Instagram ha censurado la fotografía de dos hombres besándose porque según la red social "violaba las pautas de comportamiento de la comunidad", según informa The Independent.

Stella Asia Consonni fue la encargada de hacer la fotografía en la que aparecen dos hombres: Jordan Bowen y Luca Lucifer como parte de un proyecto llamado Love me, quiéreme en español.

Después de la publicación, Consonni recibió un mensaje de la red social informando de que le borraban la foto.

"Si viola nuestras directrices nuevamente, su cuenta puede ser inhabilitad ... Queremos que Instagram sea un lugar seguro para todos", le dijo la red social.

Consonni estudió qué norma podría haber incumplido y no la encontró: no es un desnudo, no es spam, no promueve una actividad ilegal y no es violenta.

"No hubo pezones a la vista, ni sexo, ni ningún desnudo", contó a Vice.

Después de las quejas por la censura, Instagram reculó y aseguró que borró la imagen "por error". Después emitieron una breve disculpa al fotógrafo londinense.

"No hubo más explicaciones por Instagram", dijo Consonni a The Independent.