Todo el mundo está preguntándole lo mismo a Cristina Pedroche tras ver su última foto en Instagram

Cristina Pedroche ha publicado este domingo en Instagram una foto suya. Con los labios pintados de violeta y un vistoso collar dorado con estrellas y una luna, la imagen no supone ninguna revolución respecto a lo que la presentadora y colaboradora de Zapeando suele compartir con sus seguidores.

Estos, sin embargo, no han reaccionado como siempre.

A post shared by cristipedroche (@cristipedroche) on Jul 8, 2018 at 5:14am PDT

Entre los habituales comentarios sobre la belleza de Pedroche y algunas referencias al curioso color de su pintalabios, se han colado bastantes referencias a su posible embarazo:

Estas embarazada??? paulapalmero870

Preciosa futura mamá 😘😘😘😘 conchybella

Tu qué siempre has sido tan directa.... Déjalos muertos y di por aquí si estás embarazada o no. Yo me alegraría,toda decisión es respetable. No cambies nunca guapa!!! @cristipedroche 😘😘😘😘😘😘 soniaalcazargarcia

Hola Cris esta de buena esperanza? blazqueztomas

Hay rumores de que estas embarazada, son ciertos? 🤔 ainhoasomi_03

Hola Cristina una pregunta! !!!!! Estas embarazada ????? marimarlamaschachi

Los rumores a los que hacen referencia estos seguidores de Pedroche fueron provocados por una información sin confirmar ofrecida en Sálvame, en Telecinco. De momento ni Cristina Pedroche ni su pareja, Dabiz Muñoz, han dicho nada sobre un posible embarazo de la televisiva.

Ella, de hecho, publicó hace poco un texto en el que salía al paso de la presión que parecía existir para que sea ya madre. "No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. No, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro", escribió junto a un vídeo en el que aparecía dando el biberón a un bebé.