Cristina Pardo muestra su estupefacción ante la "terrorífica" sugerencia que le hizo Torra a Sánchez en La Moncloa

La periodista Cristina Pardo ha mostrado su estupefacción —en su comentario Erre que erre, en El Periódico— tras la "sugerencia terrorífica" que le planteó el president de la Generalitat, Quim Torra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión del lunes en La Moncloa.

"El sucesor de Puigdemont le pidió a Sánchez una solución para los presos y exiliados", ha recordado Pardo, quien considera que Torra "demuestra así que se pasa la división de poderes por el arco del triunfo".

"Que Torra insista en el mismo camino, exactamente el mismo, que ha llevado a personas a la cárcel, es inaudito", ha valorado Pardo, antes de afirmar que "por encima de la búsqueda de una solución", Pedro Sánchez está jugando a "construir un relato": "Yo me he movido, lo he intentado, he hecho todo lo que estaba en mi mano, dentro de la ley, y si no hay avances, será responsabilidad de los independentistas".

