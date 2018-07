Mogherini responde a Trump: "La UE sabe quiénes son sus amigos, espero que EEUU también lo tenga claro"

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha respondido este lunes a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que califica a la Unión Europea (UE) de "enemigo" por su política comercial con Washington y ha asegurado que "la UE sabe quiénes son sus amigos" y espera que Estados Unidos lo tenga claro también.

"Estados Unidos es nuestro amigo y el cambio de Administración no cambia las relaciones de amistad con los países y la gente", ha señalado la jefa de la diplomacia europea a su llegada al Consejo de Exteriores.

"I have said many times that a change in the administration does not change the friendship between countries and peoples. And for sure, we consider the US close friends and partners" @FedericaMog pic.twitter.com/1ropE2ugRl

#EU #US @FedericaMog on @realDonaldTrump. Europe is a foe? I would ask him who does he consider as his friends. We have clear in mind who our friends are. The US are for sure, we are friends and partners. But we have many others as Canada, Japan, Australia, Latin America... pic.twitter.com/XjbyCgsH1k