¿Reto o temeridad? Fuerte polémica por el último vídeo de Laura Escanes en Instagram

Laura Escanes ha generado una gran cantidad de comentarios por su última publicación en Instagram.

La influencer y mujer de Risto Mejide ha compartido un vídeo en el que aparece bailando la canción In My Feelings, de Drake. Hasta ahí, todo normal. Lo llamativo es que Escanes danza tras bajarse de un coche, que sigue avanzando a ritmo muy lento junto a ella.

A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) on Jul 18, 2018 at 9:59am PDT

Su publicación ha recibido más de 250.000 reproducciones en apenas una hora y también ha generado muchos comentarios, entre los que hay de todo:

Es acojonante. Uno que graba, mientras el coche esta en movimiento, que aun siendo lento y suponemos en un sitio de poco transito pero no sin el, y la otra mientras sale y baila para subirlo a las redes. Puede surgir cualquier contratiempo mientras se realiza esta abaurdez, si absurdez. A esta niña se le ha pirado la olla y con quien se acuesta mas..... no sabia que esto era una nueva moda, no debo de estar en la onda, habra que tener cuidado no me vaya a llevar a algun bailarin por alguna calle. Manda huevos¡!¡! Y que se aplauda esto.

