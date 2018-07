El tremendo 'corte' de una jugadora del Betis a este tuit sobre fútbol femenino

Ana Romero, jugadora del equipo femenino del Betis, ha sido doblemente protagonista en Twitter este jueves.

Primero, por su respuesta a este mensaje de Alejandro Sanz, en el que el cantante reclamaba "más mujeres" en el fútbol y compartía un vídeo de una futbolista haciendo habilidades con el balón.

Definitivamente el fútbol necesita más mujeres...

Intenten no quedarse con la boca abierta con @Lisafreestyle 😮⚽ pic.twitter.com/qPLA16AMff — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 18 de julio de 2018

Romero contestó que "el fútbol ya tiene a muchas y muy buenas mujeres" y que "lo que se necesita es que nos den más credibilidad y que se valore por parte de la sociedad, los medios de comunicación y los clubs como se valora el fútbol masculino".

El fútbol ya tiene a muchas y muy buenas mujeres! Lo q se necesita es que nos den más credibilidad y q se valore x parte d la sociedad, los medios de comunicación y los clubs como se valora el fútbol masculino (y no hablo solo en términos económicos q a día de hoy eso es utópico) https://t.co/vPtZl2n07I — Ana Romero Moreno (@aromero7willy) 18 de julio de 2018

Una contestación que se ha convertido en todo un fenómeno viral, con casi mil retuits en menos de 24 horas y casi 2.000 'me gusta'.

Sin embargo, no recogió el aplauso unánime de los usuarios, ya que el usuario @mikelituiter le contestó lo siguiente: "Me importa una mierda el fútbol de chicos o de chicas. No sois importantes, importantes son médicos, ingenieros, matemáticos, etc.".

me impota una mierda el futbol de chicos o de chicas! no sois importantes, importantes son medicos, ingenieros, matematicos etc....... — Mikel Smith (@mikelituiter) 19 de julio de 2018

Lo que quizás no esperaba era la respuesta de Romero, a la que, tal vez, infravaloró: "Pues muchas gracias porque también soy médico, ¡un saludo!".

Pues muchas gracias porque también soy médico, un saludo!! 👋 #WomenInFootball — Ana Romero Moreno (@aromero7willy) 19 de julio de 2018

Normal la reacción de muchos:

Por bocazas — Migue Avi 💯 (@Avi6_VCF) 19 de julio de 2018

A casa! — BETIS (@PedroRamirezLe1) 19 de julio de 2018

AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA sigues vivo? @mikelituiter después de esto ya te puedes ir borrando el Twitter — Alejandro Vázquez (@alexbetico_17) 19 de julio de 2018

Oye, Mikel. Te han curado ya? — Arte y filigrana (@Sevilla_FC1890) 19 de julio de 2018

Acaba de sentirse en China. Llegan las primeras imágenes: pic.twitter.com/YwCBBELmD9 — TeleRoomba (@RoombaTele) 19 de julio de 2018