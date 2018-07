El tuit de Rufián defendiendo a Bardem que se ha vuelto viral en pocas horas

Una de las polémicas de este fin de semana ha sido la de Pablo Casado con Javier Bardem. Han salido a la luz unas declaraciones del nuevo dirigente popular en 2012 en las que llamaba "imbécil" y "subnormal" al actor.

"Se ha ido a Los Ángeles, a Hollywood, a que nazca su hijo en Los Ángeles y no en Cuba, que es lo que defiende. Entonces, como es un imbécil y estoy harto de toda la familia Bardem, que venga a dar lecciones de democracia, que no los ha votado nadie, tengo que aguantarles todas las manifestaciones, no representan a nadie, pues que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de a este subnormal diciendo estas cosas", decía Casado.

Así insultaba @pablocasado_ a los actores españoles. Este tipo de gente dirige ahora el PP. El mundo de la cultura no puede tolerarlo.



22 de julio de 2018

Estas palabras se le han vuelto en contra en Twitter tras ser elegido presidente del PP. Carlos Bardem, hermano de Javier, quiso contestar al dirigente popular: "Pablo Casado es un tipo que miente, fraudulento e inflado".

Javier Bardem ha alcanzado la excelencia en su profesión. Tiene los mayores premios de interpretación, algunos repetidos. Pablo Casado es un tipo que miente sobre su currículum, fraudulento e inflado. Pero Pablete es quien llama imbecil y subnormal a Javier: la derecha civilizada

También ha salido en su defensa el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián, con unas palabras en Twitter que en pocas horas se han vuelto virales y tienen más de 5.800 retuits. "Javier Bardem tiene: 1 Oscar, 1 Globo de Oro, 1 premio Bafta, 1 Palma de Oro de Cannes, 1 Premio del Sindicato de Actores, 1 Concha de Oro, 5 Goyas, 1 Copa Volpi, 3 Premios de la Unión de Actores, 1 Premio Spirit, 1 Ondas. Y ninguno fue regalado en Aravaca", ha señalado.

Y ninguno fue regalado en Aravaca, @pablocasado_ — Gabriel Rufián, 22 de julio de 2018