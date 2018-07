El viral del día en Twitter: cachondeo con la historia del perro de Jaén que aprendió catalán

La palabra "Gallifantes" ha sido tendencia durante toda la tarde del martes en Twitter.

¿La razón?

Este tuit de una usuaria del mismo nombre en la que cuenta lo siguiente: "Mi perra llegó de Jaén hace año y medio porque allí la iban a matar. A los 10 días ya entendía las órdenes en catalán. Ahora ya no atiende a ninguna en castellano ni a su antiguo nombre. Decidme. Eres de dónde naces o de dónde te quieren? Pos eso. Aplicad el símil".

Un tuit al que han respondido miles de personas al instante.

Mi perra llegó de Jaén hace año y medio porque allí la iban a matar

A los 10 días ya entendía las órdenes en catalán. Ahora ya no atiende a ninguna en castellano ni a su antiguo nombre

Decidme. Eres de dónde naces o de dónde te quieren?

Pos eso. Aplicad el símil — Cris 🎗 (@gallifantes) 31 de julio de 2018

Poco después ha vuelto a escribir:

He adoctrinado a mi perra para que no entienda el castellano? Le he comido la cabeza para que sepa que su casa es esta y no la de hace dos años? Juas. — Cris 🎗 (@gallifantes) 31 de julio de 2018

Y otro día ya si eso hablamos de por qué está Barcelona llenita de perros cazadores rescatados de Andalucía y Extremadura. Con lo súper egoistas que somos los catalanes. — Cris 🎗 (@gallifantes) 31 de julio de 2018

Estas son algunas de las respuestas que ha recibido el tuit:

Mi perro llegó hace 9 años de sevilla. Ahora catedrático en la universidad de Pomperru Fabra. pic.twitter.com/SKIfGh1s6q — Nihilist Cowboy (@Nihilist_Cowboy) 31 de julio de 2018

Mi perro llegó hace 6 años de Navarra, ahora es neurocirujano. pic.twitter.com/ruuZUj5OgC — SkyLord (@Skylord015) 31 de julio de 2018

Mi perro es un pequinés. No entiende chino. ¿Estoy haciendo algo mal? — Francisco Linares (@franlicosta) 31 de julio de 2018

Mi perra se escapó de Badalona en el ave hace 4 meses por que necesitaba afrontar nuevas experiencias. Ahora está encantá en Sevilla porque tiene caseta, se ha apuntado al Círculo de Labradores y se ha hecho hermana de La "Canina" — influencer de pueblo (@CanijodeCarmona) 31 de julio de 2018

Este es mi gato, ruso, musulmán salafista y licenciado en Ciencias de la Información, tras 4 años conmigo, ya sólo sabe dormir siesta y pedir subvenciones. pic.twitter.com/G29rpVFaBa — Ricardo Marquina (@RusiaSeMueve) 31 de julio de 2018

Mi perro vino reptando de Almendralejo y era analfabeto. Ahora, habla tres idiomas que le han abierto las puertas de Cabify pic.twitter.com/t425lznd70 — MissAntropía (@Misshima18) 31 de julio de 2018

Mi gato llegó hace 6 años de Tomelloso, ahora es capitán de un submarino soviético. pic.twitter.com/ONPYGunXVE — Daimiel (@Daimiel80) 31 de julio de 2018

Mi perro llegó de Jaén hace año y medio porque allí lo iban a matar.

Hoy, todavia buscado por el Gobierno, sobrevive como soldado de fortuna. Si tiene usted algun problema y lo encuentra, quizás pueda contratarlo. — Super Falete (@SuperFalete) 31 de julio de 2018

Mi perro llegó de Jaén hace año y medio porque le iban a matar. A los 10 días ya entendía las órdenes en francés. Ahora está al servicio de su majestad. pic.twitter.com/QGdeqx1KfO — Lupe (@Lupe_) 31 de julio de 2018