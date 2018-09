La histórica llamada de Isabal Pantoja a Sálvame continúa protagonizando secciones enteras de los distintos programas de Telecinco.

A lo largo de más de una hora de intervención telefónica, la tonadillera reclamó, entre otras muchas cosas, que Jorge Javier Vázquez le pidiese perdón por el alegato que le dedicó desde un atril en febrero de 2017, al estilo de las ruedas de prensa de los políticos en el palacio de la Moncloa. Pero no bastaba con un perdón al uso sino que exigió que lo hiciese del mismo modo en que la ofendió.

Y Sábado Deluxe recreó la misma escenografía de entonces y el presentador se vistió igual que aquella vez, con el mismo traje, camisa y corbata para cumplir con el cometido.

Vázquez le dedicó otro alegato similar, esta vez con el tono más calmado y con las palabras mucho más reposadas, pero ni pidió perdón ni se mostró arrepentido. De hecho, le dedicó unas cuantas pullas veladas a lo largo de todo el discurso.

Vázquez respondió a la cantante en dos partes, una de ellas sentado en el sofá y la otra ya detrás del atril.

"En estas más de 24 horas [desde la llamada] he pensado en cómo hacer esto si desde el atril o desde el sofá y estoy más cómodo en el sofá. Porque creo que no tengo que echar mano del sentido del humor o intentar escaparme. Creo que me siento más cómodo hablando desde el corazón y explicando lo que sentí realmente durante y después de la llamada de Isabel Pantoja", comenzó.

Vázquez explicó que él había tenido una relación con la tonadillera no de amistad, pero sí de mucho cariño, "cierta fascinación y probablemente también algo de mitomanía, porque llevo muchos años hablando de ella".

Teniendo en cuenta que su hija está en GH VIP 6, Vázquez contó que había decidido tender puentes con ella para así facilitar un posible contacto de Isabel Pantoja con Chabelita dentro de la casa.

Eso no quita que a mí me encantaría que ella llamara a su hija o se estableciera una conexión telefónica en GH VIP y si eso se produjera, yo desde luego, la recibiría con toda cordialidad, con educación y con todo el cariño con el que trato a todos los familiares de los concursantes que aparecen en el programa".

No quiero que forme parte de mi vida y lo digo con frialdad, sin rencor y sin ningún tipo de resentimiento. De la misma manera que yo entiendo que ella no quiera formar parte de mi vida tampoco.

"Cuando escuché la llamada de Isabel Pantoja, se me encendió una lucecita en mi cabeza y apareció una conclusión importantísima. Yo no quiero que Isabel Pantoja forme parte de mi vida. No lo quiero, no me siento cómodo con su universo emocional, sentí cierto desasosiego cuando vi que sigue echando mano de ese comportamiento en el que elude toda la responsabilidad y echa la culpa de todo lo que le sucede a los demás. No me gusta.

Dicho esto, Vázquez se levantó y se dirigió al atril, para continuar el discurso que había preparado.

Sábado Deluxe

"Isabel Pantoja me reclama que le pida perdón de la misma forma que, según ella, la ultrajé. Sin embargo, pasa algo... Nosotros, los de antes, ya no somos los mismos. Yo peso 15 kilos menos, me he retocado la cara, mi novio me ha dejado y tengo dos casas que no vendo ni a tiros.

No voy a pedir perdón porque no lo siento. Y segundo, si yo tuviera que pedir perdón a Isabel Pantoja jamás lo haría como ella lo pide. Que es que yo lo haga como si estuviese siguiendo la condena de un juez, que me condena a pedir perdón de la misma manera que la ultrajé.

[...]

Dos cosas más. Me parece un poco traída por los pelos esa alusión que hace al movimiento #metoo, diciendo todo el tiempo 'no entiendo como a una mujer, a una mujer, a una mujer...'. Es un intento desesperado de apuntarse al movimiento #metoo. En cualquier caso, aplaudo esa visión feminista de Isabel Pantoja de la vida pero lo que le pido por favor es que esa visión feminista a la que parece que se ha aupado, la aplique también cuando habla de la vida de su hija.

Y para terminar, voy a recurrir a un verso de Rafael de León que dice algo así como 'lo nuestro es navegar sin encontrarnos a la deriva amor, a la deriva".