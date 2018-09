"Me da un poco de vergüenza presumir": la pregunta que descolocó a Pablo Iglesias

Pablo Iglesias ha participado en una multitudinaria entrevista en El Programa de Ana Rosa en la que ha respondido a las preguntas de un número de personas representativas de la sociedad: jubilados, empresarios, gente joven y hasta un amo de casa.

Este último ha sido el que ha descolocado a Pablo Iglesias, al que le ha preguntado por su vida doméstica y de que si se ocupa de las tareas del hogar.

"Me gustaría saber qué porcentajes de tareas domésticas realizas en casa", quiso saber Pedro Caballero, un hombre madrileño de 46 años.

"En torno a un 50%, para empezar yo hago el desayuno, la comida y la cena", ha afirmado Iglesias.

Pero el señor ha querido indagar más y ha elaborado una pregunta a la que Iglesias ha respondido así: "Me da un poco de vergüenza presumir en esto pero creo que cocinar no lo llevo mal. Últimamente con los pescados al horno me lo estoy currando bastante".