El duro comentario de Miki Nadal en 'Zapeando' que ha dejado a Anna Simón con esta cara

Zapeando se ha consolidado como uno de los programas más exitosos de la parrilla de laSexta. Una de las claves de los buenos datos de audiencia es la buena relación entre los colaboradores.

Prueba de ello es el comentario que le ha hecho Miki Nadal a Anna Simón cuando hablaban de cuál era la pregunta más comprometida que les habían hecho.

A raíz de eso, Miki Nadal ha afirmado: "A mí me preguntan mucho...".

¿Qué te preguntan?", ha querido saber el presentador Frank Blanco.

"¿De verdad Anna Simón es tan tonta como parece?", ha respondido Nadal.

La cara de la catalana ha sido todo un poema.

"¿Ya te has quedado a gusto? Después del regalo que te he hecho hoy... Que te he traído el postre", ha respondido Anna Simón.

El programa ha transcurrido con normalidad y han analizado los dos grandes éxitos de Atresmedia el pasado miércoles: la presencia de Eva González en El Hormiguero tras su fichaje por La Voz y el nuevo programa de Alberto Chicote ¿Te lo vas a comer?.