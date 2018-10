La actriz Ana Duato ha indignado al colectivo de las enfermeras por una frase que pronunció durante una de las entrevistas en las que los actores de la serie de TVE Cuéntame comentan diferentes aspectos de la temporada.

En un momento se habla de la profesión que los guionistas asignaron al personaje de Irene Visedo, Inés en la serie, y Ana Duato dice: "No, o a lo mejor o una peluquería o en una carrera menor, digamos. No médico, enfermera".

Las palabras han provocado la reacción del sindicato de enfermería Satse, que ha expresado su indignación en Twitter: "Intolerable desprecio de Ana Duato y de @ cuentametve a todas las enfermer@s... Ni soy una "carrera menor" ni lo he sido nunca... ¡Soy mujer y una orgullosa enfermera!".

Intolerable desprecio de Ana Duato y de @cuentametve a todas las enfermer@s... Ni soy una "carrera menor" ni lo he sido nunca... ¡Soy mujer y una orgullosa enfermera! cc @rtve @tve_tve @RTVE_Com #CuéntameMujer #Enfermería Vídeo de @EnfrmraSaturada pic.twitter.com/cBO1EkWJ1N

De inmediato, numerosos enfermeros y enfermeras y otras cuentas de Satse han mostrado su enfado. Por ejemplo, el sindicato del Hospital de la Princesa de Madrid ha escrito: "Vergonzoso oír esto en una TV del siglo XXI espero que no necesite nada de una enfermera con su carrera menor".

Vergonzoso oír esto en una TV del siglo XXI espero que no necesite nada de una enfermera con su carrera menor

Ante la polvareda generada, la cuenta oficial de Twitter de Cuéntame cómo pasó ha reaccionado afirmando que Ana Duato no estaba dando su opinión.

"En la conversación, se estaban refiriendo a unos años en los que a las mujeres no se les daban facilidades para estudiar. No estaba expresando su opinión personal sobre la enfermería. Ana está muy orgullosa de tener entre sus familiares más cercanos a varias enfermeras. ¡Y muy agradecidos todos los que trabajamos en este equipo a los enfermeros de este país!", ha escrito la serie.

Estas son algunas de las reacciones en Twitter al comentario:

Ana no estaba expresando ninguna opinión personal, sino la percepción de una buena puerta de las sociedad, en el franquismo, que pensaba que una carrera profesional no servía de nada a una mujer. Muy orgullosa ella de ser hija y cuñada de enfermeras :)

Alguien sabe que hace una enfermera a parte de dar de comer o poner el termómetro? NO. Trabajo del colegio de enfermeria el dar a conocer y poner en valor los estudios y las funciones de la enfermeria.

Me resulta patetico que a estas alturas sigan tan desinformados de quienes somos las enfermeras y cual es nuestra formacion universitaria.

Nunca he visto esta serie pero ahora seguro que ni por confusion. Da igual la epoca de la que hable, no se desprestigia ninguna carrera universitaria, cuestan mucho dinero y esfuerzo a los que de verdad no nos la/s regalan...