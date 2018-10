Susanna Griso estalla en pleno 'Espejo Público': "¡Pero de qué va! ¡Es un capullo integral!"

La periodista Susanna Griso ha mostrado este lunes en Espejo Público un cabreo inédito tras ver las imágenes de uno de los reportajes que ha emitido el programa de Antena 3.

La presentadora ha estallado de indignación al ver las imágenes de un pasajero de Ryanair que se negó a volar junto a una pasajera negra. El lamentable episodio ocurrió en un vuelo Barcelona-Londres y Griso no ha podido contenerse y le ha dedicado varios calificativos contundentes al racista aerotransportado:

"Este sujeto es un capullo integral, no solo porque es un racista de mierda y le acusa de que no es de su país y no habla inglés. ¡Pero de qué va, xenófobo!", ha exclamado la presentadora, en un inusitado acceso de ira.

Decenas de personas han emprendido este fin de semana un boicot contra Ryanair después de que el vídeo, grabado por el ciudadano británico David Lawrence, se convirtiese en viral.

En él se ve a un hombre blanco gritando porque no quiere sentarse al lado de una mujer negra. En ese momento aparece otra en escena, que podría ser la hija de la primera y que regaña al hombre por gritar a la señora.

Además de la condena por el comportamiento del hombre, el personal de la compañía ha sido objeto de críticas por no expulsarlo del avión antes de que este emprendiese el vuelo y dejar que fuese la mujer quien se moviese de su asiento y no obligar al hombre a hacerlo.