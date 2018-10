Ada Colau se planta en Twitter: "Sinvergüenza y maleducado"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha apostado por que Ryanair cambie protocolos ante casos como el incidente racista producido en un vuelo entre Barcelona y Londres el pasado viernes, para "apoyar a la víctima, y no al agresor".

Ha resaltado en Facebook que el Ayuntamiento se plantea adoptar medidas judiciales y presentarse como acusación ante el caso, "no sólo para que el hombre racista y lleno de odio no quede impune, sino para que la compañía tenga que cambiar protocolos".

Lo ha dicho después de que un viajero blanco insultara repetidamente a una pasajera negra de 77 años y con problemas de movilidad que estaba sentada en su misma fila y tardó en levantarse para que pudiera acceder a su asiento, ante lo que la compañía cambió de sitio a la mujer, caso que el Ayuntamiento llevará a la Fiscalía.

Sobre la intolerable agresión verbal racista en un vuelo de Ryanair que salía de Barcelona pic.twitter.com/Yf1rcKbte0 — Ada Colau (@AdaColau) 23 de octubre de 2018

"El vuelo salía de Barcelona, así que Barcelona no va a dejar pasar algo así", ha avisado Colau, que ha mostrado su solidaridad con la víctima y su rechazo no sólo al hombre —que ha tachado de racista, sinvergüenza y maleducado—, sino a la compañía por cambiar de asiento a la mujer y no al culpable de la agresión verbal y de un acto de violencia y de odio, según ella.

Considera que el hombre debería haber sido expulsado del avión para que "la policía lo llevara directamente a una comisaría", y ha expresado su agradecimiento a la persona que grabó el vídeo, porque hizo pública una escena que no puede quedar impune, según la alcaldesa.

"Como alcaldesa de una ciudad feminista y que lucha contra cualquier tipo de discriminación, las imágenes me resultan insoportables", ha aseverado Colau, que ha dicho que no puede ni pensar cómo se sintió la víctima de lo que ha descrito como una agresión en toda regla.