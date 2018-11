Críticas a Jordi Évole por cómo ha anunciado su próximo 'Salvados'

Jordi Évole, periodista y presentador de Salvados, en LaSexta, ha provocado numerosas críticas en Twitter por el modo en el que ha anunciado el programa de este domingo, titulado El Médico, que tratará sobre la homeopatía y las llamadas "medicinas alternativas".

Las críticas al reputado periodista han surgido a raíz de la última frase del tuit con el que Évole ha compartido un extracto del programa: "La homeopatía también se hará hueco en el Salvados del domingo. Medicinas alternativas. Padres que no vacunan a sus hijos... Habrá debate...".

La homeopatía también se hará hueco en el Salvados del domingo.

Medicinas alternativas.

Padres que no vacunan a sus hijos...

Habrá debate... pic.twitter.com/O7zObBiZIQ — Jordi Évole (@jordievole) 2 de noviembre de 2018

Ese "habrá debate" no ha gustado nada a muchos usuarios de Twitter, que no entienden cómo puede plantear un debate entre la medicina y las prácticas no científicas.

Estoy convencido que Evolé tiene certezas de que la tierra no es plana y jamás plantearía un debate sobre ello.



Si lo hace con la homeopatía significa que no tiene ni idea, no lo ha preparado, no ha consultado a especialistas y científicos.



NO ESTÁ HACIENDO PERIODISMO https://t.co/ZavJi36qmw — Pepo Jiménez (@kurioso) 3 de noviembre de 2018

En realidad no debería de haber debate con esta gente. Es como si montarais uno con terraplanistas. Aunque puede estar bien, no hay nada como mostrar a gilipollas y rebatirles con lógica para que queden retratados. — aZveZ (@azvez) 3 de noviembre de 2018

Debate??Evidencia vs ignorancia irresponsable. Fin del debate — Yolanda PaVlet (@ympaulet) 2 de noviembre de 2018

Debatir... ¿Qué? ¿Las bondades de la homeopatía o las ventajas de no vacunar a tu hijo? No creo que haya mucho debate posible. Espero que no se dé credibilidad a aquello que no la tiene. Veremos el domingo... — Ana Galera (@anagalera5) 3 de noviembre de 2018

¿Debate? La ciencia no va sobre creencias. Los hechos se demuestran o se refutan, da igual lo que la persona crea. Desgraciadamente, muchos hacen de su creencia un hecho, pasando olímpicamente de las leyes de la ciencia. Así no puede existir debate. — Bego Cor (@BegoC) 2 de noviembre de 2018

No lo llames debate, por favor.

La homeopatía cura las mismas enfermedades que poner una estampita del santo de rigor. — ni castas ni rastas (@nicasta_nirasta) 2 de noviembre de 2018

Pero, ¿qué debate? — isionperez (@isionperez) 2 de noviembre de 2018

No hay debate posible. No hay argumentos coherentes ni científicos para estar en contra de las vacunas y a favor de las seudociencias. Es cuestión de "fe", no hay debate. — Leticia Martinez (@LetiMarCam) 3 de noviembre de 2018

¿Debate? No existe ese debate en la comunidad científica porque respalda la #vacunación y rechaza pseudoterapias como la #homeopatía. Es como si quisieras un debate entre un científico y un terraplanista... oh, wait! — Héctor Caraballo (@HctorCaraballo) 3 de noviembre de 2018

Menudo debate.

Hechos contra suposiciones.

Menuda nivel, campeón. — Jota Barba (@jbarba76) 2 de noviembre de 2018

Pues sí que habrá debate. ¿Somos tontos o no? — Akerbeltz (@Akerbeltz10) 2 de noviembre de 2018

Aquí solo cabe un programa de denuncia; poco debate hay o debería haber — Luis Pardo (@luispardoc) 2 de noviembre de 2018

¿Debate? Es enfrentar un Ferrari a una bicicleta. Es poner en el mismo saco dos cosas totalmente distintas. Y es peligroso. Bastantes ignorantes que ponen en peligro a sus hijos hay ya. 👎🏻 — Ραυlα ΓΣ (@PaulaGMSS) 2 de noviembre de 2018

No hay debate... Y si lo fomentáis colaboráis en la expansión de esas magufadas. Dais altavoz a locos que juegan con la salud de las personas #homeopatiaesunamagufada — McPac 🔻🥄 (@herrerof) 2 de noviembre de 2018

Abrir un debate sobre las vacunas, el mayor adelanto en materia de salud de todos los tiempos, que ha salvado más vidas que ninguna otra medida sanitaria a nivel mundial, es realmente subrealista o revela gran ignorancia. — MP Arévalo (@mparevalo) 2 de noviembre de 2018

NO👏🏻HAY👏🏻DEBATE👏🏻 Y si quieres abrir uno, eres un irresponsable. La homeopatía es agua con azúcar, las vacunas salvan millones de vidas y sólo en el primer mundo se tiene la estupidez de no querer vacunar mientras en Africa los niños mueren por falta de vacunas. BASTA! — Andie Mcphee (@pilymcphee) 2 de noviembre de 2018

No existe el debate. La ciencia lo tiene muy claro y la equidistancia es muy irresponsable. — Germán Liánez (@GermanLianez) 2 de noviembre de 2018

¿Debate? ¿Qué debate? ¿Llevarías a un pederasta a debatir sobre la pedofilia? — androcles (@juandeurbasur) 2 de noviembre de 2018