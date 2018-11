El monumental cabreo de Susanna Griso en 'Espejo Público': "Me haces trampas"

Tensión en Espejo Público (Antena 3) a cuenta de la última noticia sobre la sentencia del Supremo. Este organismo establece que el padre o la madre que vive con sus hijos en una vivienda familiar en régimen de gananciales y que introduce a su nueva pareja a convivir con ellos de manera estable, pierde el derecho a disfrutar del uso de esa casa.

Susanna Griso y sus tertulianos, entre los que se encontraban Fran Rivera, Lucía Etxebarría y Cristina Seguí, han tratado el tema de forma polarizada: unos muy a favor y otros muy en contra.

Ha sido la tertuliana Cristina Seguí la que ha encendido la polémica al afirmar que "las mujeres hacen un uso indebido de la violencia de género, que está muy mal planteada y que deja fuera a los hombres maltratados y a los niños maltratados".

Algo que ha hecho enfurecer a Susanna Griso, que ha cortado su intervención: "No me hagas trampas, eres especialista. No, no, eres especialista en hacer trampas. Cuando te doy la opción de entrar a debatir, me abres un debate nuevo. Lo dejamos aquí... Esto es otro debate".