La publicación de Amaia Romero en Instagram que nadie entiende: "¿Qué coño es esto?"

Amaia Romero, flamante ganadora de Operación Triunfo 2017, ha dejado a sus seguidores estupefactos tras una extraña publicación en sus stories de Instagram, red social en la que tiene casi 900.000 seguidores.

La cantante, que acaba de sacar una colaboración con el grupo Carolina Durante, ha compartido un vídeo de Youtube con una canción titulada marcelo criminal - operación triunfo (demo).

En la canción, que dura poco más de un minuto, sólo se dice: "El mes que pasamos en Operación Triunfo, no queríamos salir. Y después todo nos vestían de blanco. No entiendo nada, no entiendo nada".

Muchos seguidores han llegado a la publicación por Amaia y no daban crédito de lo que estaban escuchando.

"Qué coño es esto", "yo vengo por Amaia" y "pero qué es esto", son algunos de los comentarios que está recibiendo el vídeo en YouTube.

Esta es la canción.