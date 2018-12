La existosa reflexión de Pau Gasol sobre los valores del deporte en 'Campeones'

Campeones se ha convertido en una de las cintas triunfadoras del cine español en 2018. La cinta de Javier Fesser es la candidata para representar a España en los Oscar 2019 y, a falta de las nominaciones de los Goya, opta a tres premios Forqué y a cuatro premios Feroz. Sus valores sobre el deporte y la superación han llegado hasta el pívot de los San Antonio Spurs, Pau Gasol, que ha hecho una aplaudida reflexión sobre lo que significa la película para un deportista de élite como él.

El jugador de baloncesto compartió este lunes un vídeo en el que habla sobre la película y que las 45.000 reproducciones en Twitter.

Hay películas que te hacen pensar y cambiar la forma en que afrontas la vida. #Campeonesthemovie es una de ellas.



There are movies that make you think and change the way you go about life. #Championsthemovie is one of them. #FYCforeignlanguagefilm#Spainpic.twitter.com/19ZfADkTov