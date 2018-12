"No ha pasado nunca": sorpresa por la histórica metedura de pata en 'La ruleta de la suerte' (Antena 3)

Una concursante de La Ruleta de la Suerte, el programa de Jorge Fernández en las mañanas de Antena 3, ha cometido una gran metedura de pata durante su participación.

"Ha pasado algo que no había pasado nunca", ha alertado el presentador justo después de iniciar un panel en el que estaba en juego un bote, de más de 1.000 euros si caes en la casilla correspondiente.

"Has quitado tantas cosas que no te has dado cuenta de que tienes el Empiezo yo", le decía Fernández. Un premio por el cual podría empezar ella. Algo que debería utilizar puesto que es una de los paneles con más dinero del programa.

"Ni lo has mirado. No lo has aprovechado", ha insistido Fernández.

"Y con los comodines y todo que bien me vendría...", se ha lamentado la concursante.