Clases particulares a tres niños de seis, nueve y 12 años por tres euros la hora. Así es la oferta de trabajo que ha denunciado un profesor de inglés en paro en su cuenta personal de Twitter y que se ha vuelto viral por los mensajes de WhastApp que adjunta.

"Me preguntaba si te interesa darle partis a mis hijos [...] Te puedo ofrecer 3 euros/hora. Sé que no es mucho, pero bueno, como no estás en otra cosa y seguro que por Ponferrada encuentras poco, pues algo es algo", dice uno de los mensajes de la conversación.

Particulares a 3 chavales, 3€ la hora y me hace un favor. Con dos cojones. pic.twitter.com/eZ6pWa6DmD — Albertín RP (@AlbertoRamosPre) 6 de diciembre de 2018

El tuit ha acumulado más de 16.000 me gusta y ha generado cientos de comentarios de indignación. Todo el mundo se ha quejado de la desfachatez de algunos por intentar aprovecharse de las dificultades de la gente que busca empleo.

«Otras asignaturas puntualmente» = todas las asignaturas emberdá — Humming Head (@Humming_head) 8 de diciembre de 2018

Te ofrezco una mierda porque puedo intentar aprovecharme de ti y tal — AlayA Ladycat (@MuerdemeTu) 8 de diciembre de 2018

Qué vergüenza, la gente tiene mucha cara, ¿qué le has dicho? — irenelj22 (@irenelj22) 8 de diciembre de 2018

Cómo no estás en otra cosa, y por Ponfe no hay mucho, seguro que no te importa perder 4 horas semanales con mis hijos, y de paso te compras unas chuches. Sé que no es mucho (seguro que tú no te habías dado cuenta) pero menos da una piedra jajaja. Nos vemos el lunes. — Razvi (@Razvieu) 9 de diciembre de 2018

Alberto Ramos, el usuario que ha denunciado la oferta laboral, ha explicado a algunos usuarios que se han interesado que "uno se siente bastante humillado cuando consideran que su trabajo vale una hora por niño".

"Y encima verbalizando que es lo que hay y que tienes que tragar porque es eso o nada, y que encima parezca que te están haciendo un favor", se ha quejado en otro mensaje.