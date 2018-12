El acuerdo sobre el Brexit pende de un hilo (una vez más)

A menos de 48 horas para la cita clave, todo parecía cerrado: el Parlamento británico votaría, por fin, el acuerdo para el Brexit alcanzado con la Unión Europea. La primera ministra Theresa May ha repetido por activa y pasiva que es el mejor pacto para un divorcio amistoso, pero en Reino Unido a pocos, muy pocos, convencen tanto sus palabras como el texto. Por eso a estas alturas no está tan claro que el martes se vote. La política también es un juego de rumores y en eso, desde hace meses, May se está sacando un master a pasos agigantados.

Las informaciones sobre un posible retraso de la votación se acentuaron cuando el Presidente de Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que había hablado el pasado domingo por teléfono con la primera ministra británica, Theresa May, en vísperas de que el próximo martes la Cámara de los Comunes vote.

I had a phone call with PM @theresa_may. It will be an important week for the fate of #Brexit.