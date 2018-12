Pedrerol empieza el 'El Chiringuito' con este emotivo recuerdo a Michael Robinson

Josep Pedrerol ha emocionado a los espectadores con su bonito recuerdo en El Chiringuito (Mega) Michael Robinson

El exjugador de fútbol del Liverpool y de Osasuna anunció este lunes en la cadena SER que padecía un cáncer incurable. Rápidamente, el mundo del deporte y del periodismo se volcó con el inglés.

"Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban 'You'll never walk alone'. Miles de gracias!!", escribió Robinson en Twitter.

"El Guiri", como lo llamó su compañero de fatigas Carlos Martínez en un bonito mensaje en Twitter, ha recibido también mensajes de Maldini, del Atlético de Madrid y de Josep Pedrerol —entre muchos otros—. El último fue compañero de Robinson en Canal + y en el famoso El Día Después.

Tras la noticia, Pedrerol abrió El Chiringuito de este lunes con un emotivo mensaje: "Tienes fuerza y lo podrás conseguir. Fuiste nuestro padrino. Contigo empezó todo y contigo continuará por muchos años. Este programa va por ti".