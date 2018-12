El periodista Carlos Martínez ha enviado a través de Twitter un emotivo mensaje a Michael Robinson, su compañero de retransmisiones deportivas desde hace lustros y que acaba de anunciar que sufre un cáncer con metástasis.

"Tantos años dan para ver a @ michaelrobinson bien, mal y regular; triste y alegre; eufórico y también desolado; pero nunca le vi siquiera tentado de dar la espalda a la realidad. No iba a ser esta la primera. Guiri, nos vemos con Maldini el día 3 de Enero que juegan Villarreal-RM", ha escrito el periodista.

Robinson hizo el anuncio en directo en La Ventana de la Cadena Ser, donde explicó que el día 30 de octubre se notó un bulto en la axila cuando él se "sentía perfectamente".

Tras acudir a los especialistas, éstos concluyeron que se trata de un melanoma contra el que ya está recibiendo terapia. "Michael tienes cáncer, uno malo que no tiene cura", explica que le dijeron los médicos. Robinson admitió que en ese momento él "pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad".

Robinson también recordó la dureza del momento cuando conoció que sufría la enfermedad: "El primer día que me lo dijeron no sabía cómo reaccionar".

Con todo, el exfutbolista se mostró optimista y admitió que "preferiría no tener que librar esta batalla", pero que está en esta lucha y tiene claro que la va a ganar.

Posteriormente, Robinson agradeció en Twitter las muestras de apoyo, entre las que también se encuentran las de su compañero Maldini: "Esta la ganas como tantas otras. Y tú lo sabes amigo".

Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban 'You'll never walk alone'. Miles de gracias!!